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Аварія танкера під Одесою: екіпаж врятували

П'ятниця, 22 листопада 2019, 14:43
Аварія танкера під Одесою: екіпаж врятували
Фото dumskaya.net

Рятувальники евакуювали усіх трьох членів екіпажу танкера "Делфі", який сів на мілину, а потім перекинувся на бік поблизу Одеси.

Джерело: керівник Одеської обладміністрації Максим Куций у Facebook, сайт Адміністрації морських портів, Думская

Пряма мова Куцого: "Аварійно-рятувальна операція завершена. Водолазам вдалося евакуювати всіх трьох членів екіпажу". 

 
Фото Максим Куций

Деталі: За його словами, наразі членів екіпажу "Делфі" відправили до найближчих лікарень. Медики борються за їхнє здоров'я. 

 

За даними Адміністрації морських портів, власником танкера-бункерувальника "Delfi" є компанія, зареєстрована у Бірмінгемі. Судно не має вантажу. 

 

Танкер знаходився у нейтральних водах та не подавав заявок на вхід до Одеського чи Південного морських портів.  

Але о 18:55 20 листопада судно подало сигнал про те, що зазнає лиха без палива, з непрацюючим двигуном. 

 

Рятувально-координаційний центр "Одеса" прийняв сигнал та почав вживати заходів, спрямованих на ліквідацію аварійної ситуації. Зокрема, з судновласником узгодили буксирування танкера для постановки до вільного причалу у порту Очаків.

Упродовж наступної доби буксир "GEA", викликаний судновласником, намагався взяти на буксир аварійний танкер, але буксирна лінія між буксиром та танкером обірвалася. 

 

Судно спробувало стати на якір, але через погані погодні умови розпочало дрейф у напрямку порту Одеса.

Протягом ночі з 21 на 22 листопада переміщення аварійного танкеру в акваторії порту контролювалося буксиром "Австралія" та рятувальним катером.  

 

О 1:30 22 листопада "Delfi" вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берегу в районі пляжу "Дельфін". 

О 5 ранку 22 листопада повільний дрейф відновився. Згодом судно лягло на бік.

За даними "Думської", з танкера витікає якесь пальне, ймовірно, мазут, також з борта упали металеві бочки. На місці працюють екологи, які взяли проби води.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.

Українська правда

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Теми: ОдесаЧорне морекораблі
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