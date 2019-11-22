Покаявся: злочинцю, який відмив 6 млн доларів, дали іспитовий строк

Антикорупційний суд засудив до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки 46-річного киянина, якого обвинувачували у легалізації понад 6 млн доларів.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Киянин протягом 2011-2013 років уклав ряд "правочинів" із компанією-нерезидентом. Спочатку у САП повідомили назву компанії Briklin Limited, але згодом цю згадку прибрали.

Надалі кошти перераховувались з банківських рахунків компанії на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Після чого чоловік знімав готівку з цих рахунків в одному зі столичних банків.

Таким чином, зловмисникам вдалося легалізувати понад 6 млн доларів, в гривневому еквіваленті понад 48 млн гривень.

Дослівно САП: "Обвинувачення у справі, зваживши на щире каяття чоловіка та його активне сприяння розкриттю злочину, уклало з ним угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Так, відповідно до угоди, громадянина визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки".

Наразі матеріали щодо третіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває.

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