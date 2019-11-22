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Покаявся: злочинцю, який відмив 6 млн доларів, дали іспитовий строк

П'ятниця, 22 листопада 2019, 15:02

Антикорупційний суд засудив до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки 46-річного киянина, якого обвинувачували у легалізації понад 6 млн доларів.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Киянин протягом 2011-2013 років уклав ряд "правочинів" із компанією-нерезидентом. Спочатку у САП повідомили назву компанії Briklin Limited, але згодом цю згадку прибрали.

Надалі кошти перераховувались з банківських рахунків компанії на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Після чого чоловік знімав готівку з цих рахунків в одному зі столичних банків.

Таким чином, зловмисникам вдалося легалізувати понад 6 млн доларів, в гривневому еквіваленті понад 48 млн гривень.

Дослівно САП: "Обвинувачення у справі, зваживши на щире каяття чоловіка та його активне сприяння розкриттю злочину, уклало з ним угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Так, відповідно до угоди, громадянина визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки".

Наразі матеріали щодо третіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває.

 

Нагадаємо: 

  • Компанія Briklin Limited з Сейшельських островів фігурувала у справі щодо зникнення 8 млн доларів. Зокрема, у травні 2010 року ДП "Укркосмос" і канадська компанія MDA підписали контракт зі створення першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь". Супутник мали запустили у 2012 році, але не запустили досі. 
  • У 2019 році детективи НАБУ під керівництвом САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 КК).
  • Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 мільйонів доларів призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш", та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії українського уряду в розмірі 292,4 мільйона доларів.
  • Фірма Briklin Limited з Сейшельських островів з’явилася в проекті у 2011 році за ініціативи української сторони.
  • Сейшельський офшор став посередником між канадською стороною та українським підприємством Південмаш, яке мало збудувати ракету-носій "Зеніт" для виведення супутника на орбіту.
  • Однак частина канадських грошей, а саме 8 мільйонів доларів, які сейшельська компанія мала передати Південмашу, зникла.
  • Через це добудова ракети зупинилася.
  • Роботу над проектом тоді доручили Михайлу Гріншпону — бізнесменові зі скандальним минулим.
  • В період роботи в Космічному агентстві України, саме Гріншпон мав стосунок до сейшельського офшору, де зникли гроші для ракети-носія.

Українська правда

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Теми: прокуратураАнтикорупційна прокуратураНАБУАнтикорупційний суд
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