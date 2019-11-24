Український моряк загинув під час шторму в Кельтському морі

У Кельтському морі під час шторму загинув 57-річний український моряк.

Джерело: Благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль"", заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УП

Дослівно: "Суховантаж ALMA під прапором Мальти зв'язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу для 57-річного українського моряка, що перебував у критичному стані.

Травма була отримана в результаті шторму о 21:10 UTC 22 листопада в Кельтському морі, приблизно в 150 нм на захід від Бреста".

Деталі: Відзначається, що команду медпрацівників доставили на борт суховантажу вертольотом, о 01:40 23 листопада лікарі констатували смерть моряка.

Судно перервало рейс з Великобританії на Кубу і попрямувало в Брест (Франція).

Точна причина смертельного нещасного випадку невідома. Відзначається, що це може бути що завгодно, від удару хвилі до падіння або удару будь-яким важким предметом.

Пізніше цю інформацію підтвердили УП у консульській службі МЗС.

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що у зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт із судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією.

Наразі консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи.