Украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море

В Кельтском море во время шторма погиб 57-летний украинский моряк.

Источник: Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"", заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП

Дословно: "Сухогруз ALMA под флагом Мальты связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии.

Травма была получена в результате шторма в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста".

Детали: Отмечается, что команду медработников доставили на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 23 ноября врачи констатировали смерть моряка.

Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест (Франция).

Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна. Отмечается, что это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом.

Позже эту информацию подтвердили УП в консульской службе МИД.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией.

Сейчас консул принимает необходимые в такой ситуации меры.