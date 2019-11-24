Украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море
В Кельтском море во время шторма погиб 57-летний украинский моряк.
Источник: Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"", заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП
Дословно: "Сухогруз ALMA под флагом Мальты связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии.
Травма была получена в результате шторма в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста".
Детали: Отмечается, что команду медработников доставили на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 23 ноября врачи констатировали смерть моряка.
Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест (Франция).
Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна. Отмечается, что это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом.
Позже эту информацию подтвердили УП в консульской службе МИД.
Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией.
Сейчас консул принимает необходимые в такой ситуации меры.
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