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Літак упав на житлові будинки в Конго: 24 загиблих

Неділя, 24 листопада 2019, 14:28
Літак упав на житлові будинки в Конго: 24 загиблих

Щонайменше 24 людини загинули у результаті падіння невеликого пасажирського літака на житлові будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго.

Джерело: ВВС, Reuters

Деталі: Літак Dornier-228, що належить приватному перевізнику Busy Bee, зазнав аварії приблизно через хвилину після зльоту в неділю. 

 
Фото з twitter ÇapaMag Gündem

За даними Reuters, на його борту перебували 16 пасажирів і два члени екіпажу, ВВС пише про 17 пасажирів.

Також серед загиблих є жителі будинків, на які впав літак. Зокрема, повідомляється про 4 членів сім'ї.

Двох людей врятували до вибуху літака.

Літак прямував в місто Бені, приблизно в 250 км на північ.

Відзначається, що авіаційні катастрофи відносно часті в Конго через низькі стандарти безпеки і погане обслуговування.

Усім комерційним перевізникам Конго, включаючи Busy Bee, заборонено працювати в Європейському союзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакатастрофижертви
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