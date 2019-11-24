Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 15:28

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Источник: ВВС, Reuters

Детали: Самолет Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета в воскресенье.  

 
Фото с twitter ÇapaMag Gündem

По данным Reuters, на его борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа, ВВС пишет о 17 пассажирах. 

Также среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. В частности, сообщается о 4 членах семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.  

Самолет направлялся в город Бени, примерно в 250 км к северу.

Отмечается, что авиационные происшествия относительно часты в Конго из-за низких  стандартов безопасности и плохого обслуживания.

Всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Европейском союзе.

Темы: авиа катастрофы жертвы


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