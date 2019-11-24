Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Источник: ВВС, Reuters

Детали: Самолет Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета в воскресенье.

Фото с twitter ÇapaMag Gündem

По данным Reuters, на его борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа, ВВС пишет о 17 пассажирах.

Также среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. В частности, сообщается о 4 членах семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.

Neliela pasažieru lidmašīna ar 15 pasažieriem un 2 apkalpes locekļiem cieta katastrofu uzreiz pēc pacelšanās gaisā no #Goma lidostas #Kongo #Āfrika. Pagaidām nav informācijas par cietušo skaitu.

📹 @AwaziPatient pic.twitter.com/jWH9r9MQ9y — BreakingLV (@breakinglv) November 24, 2019

Самолет направлялся в город Бени, примерно в 250 км к северу.

Отмечается, что авиационные происшествия относительно часты в Конго из-за низких стандартов безопасности и плохого обслуживания.

Всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Европейском союзе.