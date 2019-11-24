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Загибель мігрантів у Британії: висунули звинувачення ще одному підозрюваному

Неділя, 24 листопада 2019, 15:41

Британська прокуратура висунула звинувачення 23-річному мешканцю Північної Ірландії в рамках справи про загибель 39 громадян В'єтнаму, чиї тіла були знайдені в контейнеровозі в минулому місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція Ессекса заявила в неділю, що Крістоферу Кеннеді було пред'явлено звинувачення в змові з метою організації торгівлі людьми і змові з метою порушення імміграційного законодавства Британії.

Він повинен з'явитися до суду в понеділок.

Тіла були знайдені 23 жовтня в англійському місті Грейс.

Британська поліція вже висунула звинувачення 25-річному Морісу Робінсону, водієві вантажівки з Північної Ірландії, у 39 випадках ненавмисного вбивства і змові з метою торгівлі людьми.

Ще один підозрюваний наразі перебуває в Ірландії.

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