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Гибель мигрантов в Британии: выдвинули обвинение еще одному подозреваемому

Воскресенье, 24 ноября 2019, 15:41

Британская прокуратура предъявила обвинения 23-летнему жителю Северной Ирландии в рамках дела о гибели 39 граждан Вьетнама, чьи тела были найдены в контейнеровозе в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Эссекса заявила в воскресенье, что Кристоферу Кеннеди было предъявлено обвинение в заговоре с целью организации торговли людьми и сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Британии.

Он должен явиться в суд в понедельник.

Тела были найдены 23 октября в английском городе Грейс.

Британская полиция уже предъявила обвинение 25-летнему Морису Робинсону, водителю грузовика из Северной Ирландии, в 39 случаях неумышленного убийства и сговоре с целью торговли людьми.

Еще один подозреваемый сейчас находится в Ирландии.

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