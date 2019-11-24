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Джонсон обіцяє вийти з ЄС до 31 січня

Неділя, 24 листопада 2019, 17:14

Прем'єр Британії Борис Джонсон пообіцяв внести угоду про Brexit в парламент до 25 грудня.

Про це він сказав, представляючи маніфест консерваторів у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр пообіцяв "завершити Brexit" до кінця січня, повернувши в парламент законопроєкт щодо угоди про Brexit до 25 грудня і дозволивши Британії "перегорнути сторінку безладу, затримок і розбрату останніх років".

Консерватори хочуть, щоб депутати ратифікували угоду про Brexit до дати виходу з ЄС 31 січня. Після цього настане перехідний період, протягом якого Британія буде продовжувати слідувати правилам ЄС, в той час як обидві сторони будуть намагатися виробити постійну торговельну угоду.

Палата громад схвалила законопроєкт про угоду про вихід в принципі в жовтні. Однак парламент має розглянути угоду повторно, оскільки законодавчий орган був розпущений і призначені дострокові вибори 12 грудня.

Опитування громадської думки показують, що Консервативна партія Джонсона має значну перевагу над Лейбористською партією, хоча велика кількість виборців, які не визначилися, означає, що результат не є певним.

Теми: Велика Британія
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