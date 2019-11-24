Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон обещает выйти из ЕС до 31 января

Воскресенье, 24 ноября 2019, 17:14

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал внести соглашение о Brexit в парламент до 25 декабря.

Об этом он сказал, представляя манифест консерваторов в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр пообещал "завершить Brexit" до конца января, вернув в парламент законопроект относительно соглашения о Brexit до 25 декабря и позволив Британии "перевернуть страницу беспорядка, задержек и раздора последних лет".

Консерваторы хотят, чтобы депутаты ратифицировали соглашение о Brexit до даты выхода из ЕС 31 января. После этого наступит переходный период, в течение которого Британия будет продолжать следовать правилам ЕС, в то время как обе стороны будут пытаться выработать постоянное торговое соглашение.

Палата общин одобрила законопроект о соглашении о выходе в принципе в октябре. Однако парламент должен рассмотреть соглашение повторно, поскольку законодательный орган был распущен и назначены досрочние выборы 12 декабря.

Опросы общественного мнения показывают, что Консервативная партия Джонсона имеет значительное преимущество над Лейбористской партией, хотя большое количество избирателей, которые не определились, означает, что результат не является определенным.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: