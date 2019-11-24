Мільярдер Блумберг хоче балотуватися в президенти США

Мільярдер, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив про намір балотуватися на пост президента США від демократів.

Джерело: заява Блумберга у Twitter

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

Пряма мова: "Я балотуюся на пост президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку.

Я вірю, що мій унікальний досвід в бізнесі, уряді і благодійності дозволить мені перемагати і лідирувати".

"Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки нерозважливих і неетичних дій президента Трампа. Ставки не можуть бути вищими. Ми повинні перемогти на цих виборах. І ми повинні почати відновлення Америки".

Деталі: Як повідомляє CNN із посиланням на кілька джерел, Блумберг, який раніше цього року заявив, що не буде балотуватися, змінив своє рішення, оскільки не вважає, що зараз серед демократів є кандидати, які можуть перемогти Трампа.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року. Виборці оберуть президентських виборників, які, своєю чергою, оберуть нового президента і віце-президента США через колегію виборників.