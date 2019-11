Миллиардер Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США от демократов.

Источник: заявление Блумберга в Twitter

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



