Миллиардер Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США от демократов.

Источник: заявление Блумберга в Twitter

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



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Прямая речь: "Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку.

Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать".

"Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Ставки не могут быть выше. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки".

Детали: Как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, Блумберг, ранее в этом году заявивший, что не будет баллотироваться, изменил свое решение, поскольку не считает, что сейчас среди демократов есть кандидаты, которые могут победить Трампа.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.