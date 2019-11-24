Міністр оборони хоче, щоб у школах вчили протистояти інформаційним атакам

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Неділя, 24 листопада 2019, 20:48

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що вміння протистояти інформаційним атакам має викладатися у школах.

Джерело: Загороднюк на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, повідомляє сайт Міноборони

Деталі: Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз, Загороднюк наголосив, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви" і постійно відбиває атаки – як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

Пряма мова: "Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і  розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше.

Сьогодні багато країн інвестують в розвиток кібернетичного напряму, але, нажаль, ми ніколи не будемо діяти швидше, ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам".

Деталі: На думку міністра, у школах має викладатися, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни".

У якості прикладу Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.

Українська правда
Теми: Міноборони освіта


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