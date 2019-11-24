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Министр обороны хочет, чтобы в школах учили противостоять информационным атакам

Воскресенье, 24 ноября 2019, 19:48

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что умение противостоять информационным атакам должно преподаваться в школах.

Источник: Загороднюк на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, сообщает сайт Минобороны

Детали: Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз, Загороднюк отметил, что на сегодня Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала и "полем битвы" и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

Прямая речь: "Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее.

Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее, чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общее усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам".

Детали: По мнению министра, в школах должен преподаваться, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену".

В качестве примера Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

Украинская правда
Темы: Минобороныобразование
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