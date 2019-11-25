Порошенко розповів про дві зустрічі з Джуліані й його обіцянки

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Руді Джуліані, який обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною.

Про це він розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді, повідомляє "Голос Америки".

На уточнюючі запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, Порошенко спочатку відповів ухильно, але згодом дав однозначну відповідь: "Дивіться, я – президент України, величної європейської нації, великої європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І, звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як із президентом України".

Порошенко також сказав, що Джуліані не порушував питання "Бурісми" чи Байденів.

Колишній президент закликав міжнародну спільноту не забувати про російську агресію.

"Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як об’єкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий "Україна-ґейт". Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить в Росії", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що Україна сьогодні як ніколи прагне стати членом європейської спільноти.

"Українській народ не має ніяких ілюзій. Кількість людей, які прагнуть членства українців Європейському союзі майже 70%. Ми сьогодні є однією з найбільш європейсько-оптимістичних націй зі всіх країн Європи. Тому так важливо, щоб двері Європейського Союзу залишались для нас відкритими. Тому що це є мотивуючим фактором", – додав Порошенко.

Він також заявив, що Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.