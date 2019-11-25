Порошенко рассказал о двух встречах с Джулиани и его обещаниях

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что дважды встречался с Руди Джулиани, который обещал ему, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

Об этом он рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает "Голос Америки".

На уточняющий вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко сначала ответил уклончиво, но позже дал однозначный ответ: "Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины".

Порошенко также сказал, что Джулиани не поднимал вопрос "Бурисмы" или Байденов.

Бывший президент призвал международное сообщество не забывать о российской агрессии.

"Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели как объект российской агрессии, которая стала причиной введения санкций против России, пока та не оставит украинскую территорию? Теперь мы переключаем наше внимание на так называемый "Украина-гейт". Кто в этом заинтересован? Украина? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Один человек – тот, которая сидит в России", – заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина сегодня как никогда стремится стать членом европейского сообщества.

"Украинский народ не имеет никаких иллюзий. Количество людей, желающих членства украинцев в Европейском союзе, – почти 70%. Мы сегодня являемся одной из наиболее европейско-оптимистичных наций из всех стран Европы. Поэтому так важно, чтобы двери ЕС оставались для нас открытыми. Потому что это является мотивирующим фактором", – добавил Порошенко.

Он также заявил, что Европа не может быть в безопасности, если Украина не является членом НАТО.