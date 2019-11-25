Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про затримання фури, яка перевозила контрабандні цигарки на 2,7 мільйона гривень.

Джерело: пост Нефьодова у Facebook

Пряма мова: "Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд.

У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2.7 мільйона гривень".

Деталі: За словами Нефьодова, контрабандний товар вилучили, склали протокол, на порушників чекає штраф.