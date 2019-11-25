Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона

Понеділок, 25 листопада 2019, 09:44

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про затримання фури, яка перевозила контрабандні цигарки на 2,7 мільйона гривень.

Джерело: пост Нефьодова у Facebook

Пряма мова: "Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. 

 

У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2.7 мільйона гривень". 

 

Деталі: За словами Нефьодова, контрабандний товар вилучили, склали протокол, на порушників чекає штраф.  

Українська правда
Теми: Чернівецька областьконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: