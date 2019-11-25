Нефедов показал "контрабанду недели": сигареты в угле на 2,7 миллиона

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о задержании фуры, которая перевозила контрабандные сигареты на 2,7 миллиона гривен.

Источник: пост Нефедова в Facebook

Прямая речь: "Контрабанда недели сегодня не "импортная", а "экспортная". На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор.

В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет. Всего оказалось 62 800 пачек украинского производства, где-то на 2.7 миллиона гривен".

Детали: По словам Нефедова, контрабандный товар изъяли, сложили протокол, нарушителей ожидает штраф.