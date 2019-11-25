Через маневри в Івано-Франківську можуть обмежити пересування людей

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Понеділок, 25 листопада 2019, 18:22

Упродовж 25-26 листопада в Івано-Франківську проходитимуть антитерористичні навчання, під час яких можуть обмежити або навіть заборонити пересування людей та транспорту.

Джерело: допис управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області у Facebook

Деталі: За даними СБУ, тренування відбудуться "в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння".

У навчаннях візьмуть участь поліцейські, нацгвардійці, військові, прикордонники, рятувальники з ДСНС та представники Держспецзв’язку.

Дослівно: "Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо".

Більше деталей: Мешканців міста просять зберігати спокій і належним чином реагувати на дії та вимоги правоохоронців.

Українська правда
Теми: тероризм СБУ Івано-Франківськ Збройні сили


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