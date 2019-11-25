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Из-за учений в Ивано-Франковске могут ограничить передвижение людей

Понедельник, 25 ноября 2019, 17:22

В течение 25-26 ноября в Ивано-Франковске будут проходить антитеррористические учения, во время которых могут ограничить или даже запретить передвижение людей и транспорта.

Источник: сообщение управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области в Facebook

Детали: По данным СБУ, тренировки пройдут "в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения".

В учениях примут участие полицейские, нацгвардейцы, военные, пограничники, спасатели из ГСЧС и представители Госспецсвязи.

Дословно: "Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.".

Больше деталей: Жителей города просят сохранять спокойствие и должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей.

Украинская правда
Темы: терроризмСБУИвано-ФранковскВооруженные силы
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