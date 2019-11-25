Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліміт і референдум: Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землі

Понеділок, 25 листопада 2019, 17:41
Ліміт і референдум: Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землі
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський розповів, які правки внесуть народні депутати в законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель і за яких умов в іноземців з’явиться можливість купувати землю в Україні.

Джерело: Зеленський у відеоролику на Youtube

Пряма мова: "Земля наша українська. Пишаємось, що прийняли закон у першому читанні, проголосували за зняття мораторію з продажу землі. Кожен українець стане власником своєї землі.

Перед другим читанням ми внесемо зміни...про те, що можливість придбати українську землю іноземцями (фізичними та юридичними особами – ред.)  буде тільки після рішення референдуму...Пакет законопроєктів про народовладдя обов’язково приймемо найближчим часом.

Перед другим читанням зменшимо ліміт (кількість землі в одних руках після зняття мораторію на продаж – ред.). І наступного року ми плануємо – і це вже затверджено в новому бюджеті – виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів.

Щоб наші маленькі фермери ставали великими".

Передісторія:

  • 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі. Рішення підтримали 240 нардепів.
  • Згідно з проєктом, з 1 листопада 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Знати більше: Ринок землі: що зміниться у законопроєкті до другого читання?

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський подякував воїнам за активні дії на передовій
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: