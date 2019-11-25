Лимит и референдум: Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.
Источник: Зеленский в видеоролике на Youtube
Прямая речь: "Земля наша украинская. Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория на продажу земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли.
Перед вторым чтением мы внесем изменения...о том, что возможность приобрести украинскую землю иностранцами (физическими и юрлицами – ред.) будет только после решения референдума...Пакет законопроектов о народовластии обязательно примем в ближайшее время.
Перед вторым чтением уменьшим лимит (количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу – ред.). И в следующем году мы планируем – и это уже утверждено в новом бюджете – выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров.
Чтобы наши маленькие фермеры становились большими".
Предыстория:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли. Решение поддержали 240 нардепов.
- Согласно проекту, с 1 ноября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.
Узнать больше: Рынок земли: что изменится в законопроекте ко второму чтению?