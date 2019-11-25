Зеленський похвалився держбюджетом без "хотєлок"

Президент Володимир Зеленський радий, що Верховна Рада так швидко затвердила державний бюджет на 2020 рік, і їй не довелося йти на компроміси, коли за додаткові голоси політичним силам дають високі посади.

Джерело: відеоролик "Відверто з президентом", опублікований на Youtube

Пряма мова: "Перший раз за 28 років просто за декілька днів підготувались і прийняли його (держбюджет - УП), без різних хотєлок, без різних посад".

Деталі: Зеленський зауважив, що таких темпів роботи в парламенті вдається досягти за рахунок монобільшості фракції "Слуга народу".

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