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Зеленський похвалився держбюджетом без "хотєлок"

Понеділок, 25 листопада 2019, 18:38

Президент Володимир Зеленський радий, що Верховна Рада так швидко затвердила державний бюджет на 2020 рік, і їй не довелося йти на компроміси, коли за додаткові голоси політичним силам дають високі посади.

Джерело: відеоролик "Відверто з президентом", опублікований на Youtube

Пряма мова: "Перший раз за 28 років просто за декілька днів підготувались і прийняли його (держбюджет - УП), без різних хотєлок, без різних посад".

Деталі: Зеленський зауважив, що таких темпів роботи в парламенті вдається досягти за рахунок монобільшості фракції "Слуга народу".

Нагадаємо:

  • 14 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
  • Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік: Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн., видатки - у сумі 1170,0 млрд грн. Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році.
  • У Кабміні заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники у бюджеті переглянуть.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: держбюджетЗеленський
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