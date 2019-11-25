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Зеленский похвастался госбюджетом без "хотелок"

Понедельник, 25 ноября 2019, 18:38

Президент Владимир Зеленский рад, что Верховная Рада так быстро утвердила государственный бюджет на 2020 год, и ей не пришлось для этого идти на компромиссы, когда за дополнительные голоса политическим силам дают высокие должности.

Источник: видеоролик "Откровенно с президентом", опубликованный на Youtube

Прямая речь: "Первый раз за 28 лет просто за несколько дней подготовились и приняли его (госбюджет - УП), без всяких хотелок, без всяких должностей".

Детали: Зеленский отметил, что таких темпов работы в парламенте удается достичь за счет монобольшинства фракции "Слуга народа".

Напомним:

  • 14 ноября Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
  • Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
  • В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

Евгений Кизилов, УП
Темы: госбюджетЗеленский
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