Зеленский похвастался госбюджетом без "хотелок"

Президент Владимир Зеленский рад, что Верховная Рада так быстро утвердила государственный бюджет на 2020 год, и ей не пришлось для этого идти на компромиссы, когда за дополнительные голоса политическим силам дают высокие должности.

Источник: видеоролик "Откровенно с президентом", опубликованный на Youtube

Прямая речь: "Первый раз за 28 лет просто за несколько дней подготовились и приняли его (госбюджет - УП), без всяких хотелок, без всяких должностей".

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Детали: Зеленский отметил, что таких темпов работы в парламенте удается достичь за счет монобольшинства фракции "Слуга народа".

Напомним: