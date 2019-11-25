Через масові прориви труб без тепла лишилася частина міста на Кіровоградщині

Майже 13 тисяч мешканців міста Світловодськ Кіровоградської області лишилися без теплопостачання через прориви центрального трубопроводу на 13 ділянках.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними ДСНС, аварійні роботи тривають на усіх 13 ділянках, над їх ліквідацією працюють 13 бригад. Розгорнуто 7 пунктів обігріву.

Над ліквідацією надзвичайної ситуації працюють близько 100 рятувальників та більше 20 одиниць техніки.