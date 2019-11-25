Из-за массовых прорывов труб без тепла осталась часть города на Кировоградщине
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Понедельник, 25 ноября 2019, 21:15
Почти 13 тысяч жителей города Светловодск Кировоградской области остались без теплоснабжения из-за прорывов центрального трубопровода на 13 участках.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: По данным ГСЧС, аварийные работы продолжаются на всех 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Развернуты 7 пунктов обогрева.
Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают около 100 спасателей и более 20 единиц техники.
Украинская правда
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