Из-за массовых прорывов труб без тепла осталась часть города на Кировоградщине

Почти 13 тысяч жителей города Светловодск Кировоградской области остались без теплоснабжения из-за прорывов центрального трубопровода на 13 участках.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ГСЧС, аварийные работы продолжаются на всех 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Развернуты 7 пунктов обогрева.

Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают около 100 спасателей и более 20 единиц техники.