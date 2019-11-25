Из-за массовых прорывов труб без тепла осталась часть города на Кировоградщине

157 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 21:15

Почти 13 тысяч жителей города Светловодск Кировоградской области остались без теплоснабжения из-за прорывов центрального трубопровода на 13 участках.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ГСЧС, аварийные работы продолжаются на всех 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Развернуты 7 пунктов обогрева.

Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают около 100 спасателей и более 20 единиц техники.

 

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Кропивницкий


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек  23 ноября 2019, 01:07
Авария танкера под Одессой: нефтепродукты вылились в море 22 ноября 2019, 18:26
В Офисе Зеленского поймали на взятке $150 тыс. начальницу департамента доступа Светлану Кондзелю 12 ноября 2019, 21:22
Все новости
Главные новости
Скандал с изнасилованием: Иванисова выгнали из "слуг народа"
Лимит и референдум: Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли
Председатель Нацслужбы здоровья увольняется из-за разногласий с новой командой
Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России
Все новости
Жилье

Какие бактерии живут в нашем доме и могут ли они нам навредить?

исследование

Около 77% украинских подростков недостаточно физически активны

мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів