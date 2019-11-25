Президент підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів.

Джерело: сайт президента

Деталі: Новий закон вносить відповідні зміни до Кримінального кодексу.

Документ, зокрема, передбачає від 5 до 8 років в’язниці за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут підроблених ліків (раніше за це карали тюремним строком від 3 до 5 років).

Ті самі дії, вчинені повторно, або у змові, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років (раніше – від 5 до 8 років).

Крім того, зазначають в ОП, закон посилює відповідальність службових осіб, діяльність яких пов’язана з обігом ліків.

Так, розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або за через інтернет карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років.

У разі якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або були вчинені в особливо великих розмірах, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від 8 до 10 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна).

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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