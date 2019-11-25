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Президент подписал закон, ужесточающий наказание за подделку лекарств

Понедельник, 25 ноября 2019, 21:49

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

Источник: сайт президента

Детали: Новый закон вносит соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Документ, в частности, предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт поддельных лекарств (раньше за это наказывали тюремным сроком от 3 до 5 лет).

Те же действия, совершенные повторно, или в сговоре, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет (ранее - от 5 до 8 лет).

Кроме того, отмечают в ОП, закон ужесточает ответственность должностных лиц, деятельность которых связана с оборотом лекарств.

Так, распространение фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или через интернет карается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

В случае если эти действия повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним:

  • Верховная Рада приняла этот законопроект 12 ноября.

Украинская правда

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Темы: здоровьеЗеленскийзаконодательство
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