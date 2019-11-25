Допінговий скандал: Росію хочуть відсторонити від міжнародних турнірів
Понеділок, 25 листопада 2019, 22:50
Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства пропонує відсторонити Росію від міжнародних турнірів на чотири роки.
Джерело: WADA, New York Times
Деталі: За інформацією NYT, причиною такої ініціативи став той факт, що чиновники в РФ стерли результати тестів російських атлетів з бази даних, наданої антидопінговим регуляторам.
Тепер РФ ризикує пропустити Олімпійські ігри 2020 і 2022 років в Токіо та Пекіні.
Остаточне рішення з цього питання прийме Виконавчий комітет WADA 9 грудня.