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Допінговий скандал: Росію хочуть відсторонити від міжнародних турнірів

Понеділок, 25 листопада 2019, 22:50

Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства пропонує відсторонити Росію від міжнародних турнірів на чотири роки.

Джерело: WADA, New York Times

Деталі: За інформацією NYT, причиною такої ініціативи став той факт, що чиновники в РФ стерли результати тестів російських атлетів з бази даних, наданої антидопінговим регуляторам.

Тепер РФ ризикує пропустити Олімпійські ігри 2020 і 2022 років в Токіо та Пекіні.

Остаточне рішення з цього питання прийме Виконавчий комітет WADA 9 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяскандалспорт
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