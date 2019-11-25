Допинговый скандал: Россию хотят отстранить от международных турниров
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Понедельник, 25 ноября 2019, 23:50
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предлагает отстранить Россию от международных турниров на четыре года.
Источник: WADA, New York Times
Детали: По информации NYT, причиной такой инициативы стал тот факт, что чиновники в РФ стерли результаты тестов российских атлетов из базы данных, предоставленной антидопинговым регуляторам.
Теперь РФ рискует пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине.
Окончательно решение по этому вопросу примет Исполнительный комитет WADA 9 декабря.
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