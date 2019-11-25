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Допинговый скандал: Россию хотят отстранить от международных турниров

Понедельник, 25 ноября 2019, 22:50

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предлагает отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

Источник: WADA, New York Times

Детали: По информации NYT, причиной такой инициативы стал тот факт, что чиновники в РФ стерли результаты тестов российских атлетов из базы данных, предоставленной антидопинговым регуляторам.

Теперь РФ рискует пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине.

Окончательно решение по этому вопросу примет Исполнительный комитет WADA 9 декабря.

Темы: Росcияскандалспорт
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