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Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення

Понеділок, 25 листопада 2019, 23:19

Світовий банк привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення.

Джерело: facebook сторінка Світового банку 

Дослівно: "Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. 

Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників".

Деталі: У Світовому банку відзначили, що громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

Нагадаємо:

  • Сьогодні Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 1031, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Передісторія:

  • 31 жовтня Верховна Рада проголосувала за повернення в Кримінальний кодекс статті, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • У червні Зеленський подавав проект закону, яким пропонувалося карати держслужбовців за сумнівні активи.

  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Теми: Зеленськийзаконодавство
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