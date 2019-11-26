НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс є єдиним гарантом безпеки в Європі.

Джерело: сайт НАТО

Пряма мова: "Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир".

Деталі: Також під час зустрічі з президентом Латвії Столтенберг зазначив, що альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал про прихильність НАТО Балтійського регіону перед обличчям нарощування військової потужності Росії.

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