НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе — Столтенберг

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Вторник, 26 ноября 2019, 03:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

Источник: сайт НАТО

Прямая речь: "Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир".

Детали: Также во время встречи с президентом Латвии Столтенберг отметил, что альянс посылает балтийским странам четкий сигнал о приверженности НАТО Балтийскому региону перед лицом наращивания военной мощи России.

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Темы: НАТО Росcия


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