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Європейський Союз витратить на боротьбу з кліматичними змінами 21% бюджету

Вівторок, 26 листопада 2019, 04:13

Рада міністрів ЄС ухвалила бюджет Європейського Союзу на наступний рік, при цьому 21% витрат буде спрямовано на боротьбу з кліматичними змінами.

Джерело: сайт Європейської Ради

Дослівно: "21% бюджету піде на заходи, спрямовані на розв'язання проблеми кліматичних змін. Це буде досягнуто через кліматично-орієнтовані дії у кількох сферах, таких як дослідження та розвиток, транспортна та енергетична інфраструктура, а також зовнішня діяльність ЄС".

Деталі: Бюджет ЄС на наступний рік буде спрямований на підтримання економічного зростання та конкурентоздатності європейської економіки, а також на досягнення інших пріоритетів ЄС, зокрема, у таких сферах як безпека та управління міграцією.

Дохідна частина бюджету ЄС встановлена в обсязі 168,7 мільярда євро. При цьому загальний обсяг державних витрат визначений в обсязі 153,6 мільярда євро.

Бюджет вважатиметься остаточно схваленим після рішення Європейського Парламенту, яке мають ухвалити у середу 27 листопада.

Теми: ЄСбюджет
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