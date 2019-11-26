Европейский Союз потратит на борьбу с климатическими изменениями 21% бюджета

Совет министров ЕС принял бюджет Европейского Союза на следующий год, при этом 21% расходов будет направлено на борьбу с климатическими изменениями.

Источник: сайт Европейского Совета

Дословно: "21% бюджета пойдет на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений. Это будет достигнуто за климатически-ориентированные действия в нескольких сферах, таких как исследования и развитие, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС".

Детали: Отмечается, что бюджет ЕС на следующий год будет направлен на поддержание экономического роста и конкурентоспособности европейской экономики, а также на достижение других приоритетов ЕС, в частности, в таких сферах как безопасность и управления миграцией.

Доходная часть бюджета ЕС установлена ​​в объеме 168,7 миллиарда евро. При этом общий объем государственных расходов определен в объеме 153,6 миллиарда евро.

Бюджет будет считаться окончательно принятым после решения Европейского Парламента, которое должны принять в среду 27 ноября, во время пленарного заседания в Страсбурге.