ООС: окупанти 8 разів відкривали вогонь, поранено цивільну людину

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Вівторок, 26 листопада 2019, 07:08

25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС 

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 2 обстріли.

6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Дослівно: "Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вчора, збройні формування Російської Федерації цинічно вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар'їнка. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітину та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано"

Теми: ООС


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