Метро "Арсенальна" не працює на вхід: поламався ескалатор

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Вівторок, 26 листопада 2019, 10:06

Столичну станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід через несправність ескалатора.

Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Увага! Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора.

Усі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію, на вихід".

Деталі: Зазначається, що фахівці проводять необхідні роботи для запуску ескалатора.

Про відкриття станції повідомлять після усунення несправності.   

Українська правда
Теми: Київ метро


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