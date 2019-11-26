Метро "Арсенальна" не працює на вхід: поламався ескалатор

Столичну станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід через несправність ескалатора.

Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Увага! Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора.

Усі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію, на вихід".

Деталі: Зазначається, що фахівці проводять необхідні роботи для запуску ескалатора.

Про відкриття станції повідомлять після усунення несправності.

Об 11:23 у пресслужбі заявили, що станція "Арсенальна" працює у звичайному режимі.