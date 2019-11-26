Метро "Арсенальна" не працює на вхід: поламався ескалатор
Столичну станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід через несправність ескалатора.
Джерело: пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook
Дослівно: "Увага! Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора.
Усі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію, на вихід".
Деталі: Зазначається, що фахівці проводять необхідні роботи для запуску ескалатора.
Про відкриття станції повідомлять після усунення несправності.
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