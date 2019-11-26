Метро "Арсенальная" не работает на вход: поломался эскалатор
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Вторник, 26 ноября 2019, 10:06
Столичную станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за неисправности эскалатора.
Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook
Дословно: "Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора.
Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию, на выход".
Детали: Отмечается, что специалисты проводят необходимые работы для запуска эскалатора.
Об открытии станции сообщат после устранения неисправности.
Украинская правда
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