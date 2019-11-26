Метро "Арсенальная" не работает на вход: поломался эскалатор

Столичную станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за неисправности эскалатора.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора.

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию, на выход".

Детали: Отмечается, что специалисты проводят необходимые работы для запуска эскалатора.

Об открытии станции сообщат после устранения неисправности.