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Метро "Арсенальная" не работает на вход: поломался эскалатор

Вторник, 26 ноября 2019, 09:06

Столичную станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за неисправности эскалатора.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора.

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию, на выход".

Детали: Отмечается, что специалисты проводят необходимые работы для запуска эскалатора.

Об открытии станции сообщат после устранения неисправности.

В 11:23 в пресс-служба заявили, что станция "Арсенальная" работает в обычном режиме.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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