Вночі спалили машину головного одеського митника

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Вівторок, 26 листопада 2019, 10:46

В ніч на 26 листопада на закритій стоянці митниці спалили автівку, яка належала сім’ї виконувача обов’язків керівника Одеської митниці  Ігора Резніка.

Джерело: керівник Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook 

Дослівно: "Вночі на закритій стоянці митниці спалили Шкоду Октавіа, яка належала сім‘ї Ігора Резніка, в.о. керівника Одеської митниці.

 

На відео видно, що хтось перебрався через забор, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами".

Деталі: За словами Нефьодова, 25 листопада в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на $300 тис. і склали протоколи на 5,7 млн грн щодо 4-х нових авто BMW.

 

Керівник митниці звернувся до МВС та Нацполіції і закликав забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Резнік отримав 34 тисячі зарплатні та 31 тисячу пенсії. Дружина Резіка отримала 157 тисяч зарплатні у господарському суді Харківської області. Водночас, торік Резнік успадкував майже 10 мільйонів. 

Крім того, одеський митник зберігає 2 мільйони гривень і 348 тисяч доларів готівкою. 

Сім'я задекларувала лише одну автівку Skoda Octavia A5.

Українська правда
Теми: Одеса авто


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