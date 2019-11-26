Ночью сожгли машину главного Одесского таможенника

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Вторник, 26 ноября 2019, 10:46

В ночь на 26 ноября на закрытой стоянке таможни сожгли машину, которая принадлежала семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Источник: руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook

Дословно: "Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Шкоду Октавиа, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни.

 

На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами".

Детали: По словам Нефедова, 25 ноября в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $ 300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн за 4-х новые авто BMW.

 

Руководитель таможни обратился в МВД и Нацполицию и призвал обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.

Украинская правда


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