Ночью сожгли машину главного Одесского таможенника

В ночь на 26 ноября на закрытой стоянке таможни сожгли машину, которая принадлежала семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Источник: руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook

Дословно: "Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Шкоду Октавиа, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни.

На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами".

Детали: По словам Нефедова, 25 ноября в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $ 300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн за 4-х новые авто BMW.

Руководитель таможни обратился в МВД и Нацполицию и призвал обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.

Согласно декларации за 2018 год, Резник получил 34 тыс. грн зарплаты и 31 тыс. грн пенсии. Жена Резика получила 157 тыс. грн зарплаты в хозяйственном суде Харьковской области. В то же время, в прошлом году Резник унаследовал почти 10 миллионов.

Кроме того, одесский таможенник сохраняет 2 миллиона гривен и 348 тыс. долларов наличными.

Семья задекларировала лишь одну машину Skoda Octavia A5.