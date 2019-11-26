За випадковий запуск ракети в Криму двох військових зобов'язали заплатити РФ мільйони

Двом кримським військовослужбовцям, які випадково запустили авіаційну керовану ракету Х-29ТД в анексованих Саках у 2017 році, доведеться виплатити за позовом Міністерства оборони РФ 31 млн руб.

Джерело: "Коммерсант" із посиланням на рішення Кримського гарнізонного військового суду

Деталі: 1 жовтня 2017 року техніки авіачастини, використовуючи комплекс "Ока", здійснювали контроль за технічним станом авіаційних керованих засобів ураження, в тому числі двох ракет Х-29ТД, з якими перед цим робив виліт важкий багатоцільовий винищувач Су-30СМ.

Порушивши регламент робіт, військові не перевірили справність чекових механізмів однієї Х-29ТД.

В результаті при подачі струму відбулося спрацьовування пиропатронов, і авіаційна ракета класу "повітря - поверхня", що має довжину близько 4 м і вага близько 700 кг (з них 100 кг доводиться на вибухівку), вирушила в політ. Він був недовгим і обійшовся без вибуху.

Ракета знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши по шляху різну апаратуру і ще одну Х-29ТД.

Кримський гарнізонний військовий суд визнав військових Миколу Звєрєва та Олексія Чебанова винними в порушенні правил поводження зі зброєю, які представляють підвищену небезпеку для оточуючих (ч. 1 ст. 349 КК РФ).

Чебанову гарнізонний суд призначив службові обмеження для військовослужбовців на один 1 і 3 місяці, під час якого він не може бути підвищений на посаді і військовому званні, з утриманням 15% із його грошового забезпечення в доход держави, а Звєрєву - рік обмеження з виплатою 10% .

Суд також частково задовольнив позов Міноборони РФ до Звєрєва й Чебанова про стягнення збитків.

Вартість кожної з ракет, яку довелося списати, експерти визначили в 18 млн 459 тис. Руб., "Ока" й інше знищене обладнання були оцінені ще в 9,5 млн руб. За підсумками кримінального провадження до засуджених військовослужбовців було заявлено позов на 46 млн 571 тис. 266 руб.

Доводи позивача про знищення комплексу "Ока" для підготовки авіаційних керованих засобів ураження і стягнення його повної вартості з відповідачів в розмірі 6,1 млн руб. суд визнав неспроможними, оскільки апаратура залишилася робочою: у неї лише пом'яло корпус. Ремонт пристрою обійшовся в 912,7 тис. Руб.

Інша апаратура, оцінена в 3,4 млн руб., Як з'ясувалося в суді, експлуатувалася понад 20 років і її залишкова вартість становила 2,7 млн ​​руб.

Військовий суд скоротив збиток до 40,6 млн руб., з яких більша частина припала на ракети.

Відповідачі стверджували, що авіаційні засоби ураження, з огляду на дату їх випуску, повинні коштувати набагато менше 18,5 млн руб. Суд не погодився: за висновком експертів, ціна боєприпасів залишається незмінною аж до їх списання.

З огляду на те, що в ході попереднього слідства обвинувачені виплатили по 3 тис. руб. збиток кожного з них оцінили в 20 млн 315 тис. руб.

Але суд врахував пом'якшувальні обставини, в тому числі заподіяння шкоди через необережність, і знизив стягнення: Звєрєву до 15 млн руб., Чебанову до 16 млн руб. Крім того, вони повинні виплатити в бюджет Сімферополя по 60 тис. руб. держмита.