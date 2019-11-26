За случайный запуск ракеты в Крыму двух военных обязали заплатить РФ миллионы

Двум крымским военнослужащим, которые случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД в аннексированных Саках в 2017 году, придется выплатить по иску Министерства обороны РФ 31 млн руб.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на решение Крымского гарнизонного военного суда

Детали: 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс "Ока", осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.

В результате при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов, и авиационная ракета класса "воздух – поверхность", имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (из них 100 кг приходится на взрывчатку), отправилась в полет. Он был недолгим и обошелся без взрыва.

Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути различную аппаратуру и еще одну Х-29ТД.

Крымский гарнизонный военный суд признал военных Николая Зверева и Алексея Чебанова виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

Чебанову гарнизонный суд назначил ограничение по военной службе на один 1 и 3 месяца, во время которого он не может быть повышен в должности и воинском звании, с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Звереву – год ограничения с выплатой 10%.

Также суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ к о взыскании суммы ущерба.

Стоимость каждой из ракет, которую пришлось списать, эксперты определили в 18 млн 459 тыс. руб., "Ока" и другое уничтоженное оборудование были оценены еще в 9,5 млн руб. По итогам уголовного разбирательства к осужденным военнослужащим был заявлен иск на 46 млн 571 тыс. 266 руб.

Доводы истца об уничтожении комплекса "Ока" для подготовки авиационных управляемых средств поражения и взыскании его полной стоимости с ответчиков в размере 6,1 млн руб. суд признал несостоятельными, поскольку аппаратура осталась работоспособной: у нее только помяло корпус. Ремонт устройства обошелся в 912,7 тыс. руб.

Другая аппаратура, оцененная в 3,4 млн руб., как выяснилось в суде, эксплуатировалась более 20 лет и ее остаточная стоимость составляла 2,7 млн руб.

Военный суд сократил ущерб до 40,6 млн руб., из которых большая часть пришлась на ракеты.

Ответчики утверждали, что авиационные средства поражения, учитывая дату их выпуска, должны стоить гораздо меньше 18,5 млн руб. Суд не согласился: по заключению экспертов, цена боеприпасов остается неизменной вплоть до их списания.

Учитывая, что в ходе предварительного следствия обвиняемые выплатили по 3 тыс. руб. ущерб каждого из них оценили в 20 млн 315 тыс. руб.

Но суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, и снизил взыскание: Звереву до 15 млн руб., Чебанову до 16 млн руб. Кроме того, они должны выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. руб. госпошлины.