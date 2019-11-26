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"Рамки" замість "темників": в ОПУ контролюють, що говорять "слуги народу" в Раді

Вівторок, 26 листопада 2019, 10:17

В Офісі президента пишуть коротку вижимку до всіх законів, щоб депутати фракції "Слуга народу" могли швидко розібратися, за що голосують, та формують інформаційні тези – що їм і як говорити на публіку.

Джерело: стаття Української правди "Хто вирішує, що, як і коли говорить Зеленський, Рада і Кабмін"

Деталі: За даними УП, щопонеділка в кабінеті заступника голови Офіса президента Кирила Тимошенка відбуваються "планірки". Верховну Раду на цих зустрічах представляють депутати "Слуги народу" Євгенія Кравчук, в минулому прессекретарка партії "Укроп", та Микита Потураєв. Останній залучає до роботи ще і свого давнього партнера, політконсультанта Дениса Семенова.

"По суті це головний непублічний центр прийняття рішень стосовно того, що, як і на яких каналах нова влада планує розповідати цього тижня/місяця/року. Домінуючу позицію на цих зустрічах має Офіс президента", - йдеться у публікації.

Стосовно співпраці з ВР, то в ОПУ є аналітики, які пишуть коротку вижимку до всіх законів, щоб депутати могли швидко розібратися, за що голосують. 

Згадані Потураєв, Семенов та Кравчук пишуть для депутатів інформаційні тези, які у новій команді прийнято називати "рамками", але які по суті нічим не відрізняються від того, що за попередньої влади називали "темниками Порошенка".

Ці "рамки" отримують спікери партії "Слуга народу", які відповідають за публічне позиціонування політсили.

За два місяці роботи у фракції "Слуга народу", говориться у статті, виокремився пул спікерів. Це, зокрема, голови комітетів, які можуть коментувати щось зі своєї професійної сфери, та так звані "універсальні солдати", які готові спілкуватися з журналістами на будь-які теми. Сюди зараховують Дмитра Разумкова, Олександра Корнієнка, Давида Арахамію, Руслана Стефанчука, Ірину Верещук.

Як повідомляють джерела у фракції, у політсили зараз є близько 35 "говорящих голів", для яких в окремий чат "Спікери" скидають згадані "рамки".

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадатемникиОфіс президента
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