"Рамки" вместо "темников": в ОПУ контролируют, что говорят "слуги народа" в Раде

В Офисе президента пишут короткую выжимку всех законовм, чтобы депутаты фракции "Слуга народа" могли быстро разобраться, за что голосуют, и формируют информационные тезисы - что им и как говорить на публику.

Источник: расследование Украинской правды "Кто решает, что, как и когда говорит Зеленский, Рада и Кабмин"

Детали: По данным УП, по понедельникам в кабинете заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко происходят "планерки". Верховную Раду на этих встречах представляют депутаты "Слуги народа" Евгения Кравчук, в прошлом пресс-секретарь партии "Укроп", и Никита Потураев. Последний привлекает к работе еще и своего давнего партнера, политконсультанта Дениса Семенова.

"По сути это главный непубличный центр принятия решений о том, что, как и на каких каналах новая власть планирует рассказывать на эту неделю/месяц/год. Доминирующую позицию на этих встречах имеет Офис президента", - говорится в публикации.

Касательно сотрудничества с ВР, то в ОПУ есть аналитики, которые пишут короткую выжимку из всех законов, чтобы депутаты могли быстро разобраться, за что голосуют.

Упомянутые Потураев, Семенов и Кравчук пишут для депутатов информационные тезисы, которые в новой команде принято называть "рамками", но которые по сути ничем не отличаются от того, что при предыдущей власти называли "темниками Порошенко".

Эти "рамки" получают спикеры партии "Слуга народа", которые отвечают за публичное позиционирование политсилы.

За два месяца работы во фракции "Слуга народа", говорится в статье, выделился пул спикеров. Это, в частности, председатели комитетов, которые могут комментировать что-то из своей профессиональной сферы, и так называемые "универсальные солдаты", которые готовы общаться с журналистами на любые темы. Сюда относят Дмитрия Разумкова, Александра Корниенко, Давида Арахамия, Руслана Стефанчука, Ирину Верещук.

Как сообщают источники во фракции, у политсилы сейчас около 35 "говорящих голов", для которых в отдельный чат "Спикеры" сбрасывают упомянутые "рамки".