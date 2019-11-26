Сенцов у ЄП: Надумаєте дружити з Путіним, згадайте про 13 тисяч загиблих в Україні

Українському режисерові колишньому політв'язню Кремля Олегу Сенцову вручили премію імені Сахарова.

Джерело: виступ Сенцова в Європейському парламенті у французькому Страсбурзі

Деталі: Сенцов зазначив, що сприймає цю премію не як свій особистий приз, а як знак, котрим відзначені всі українські політв'язні, які були в російських тюрмах і перебувають ще там, всі українські полонені, які перебувають на Донбасі в руках сепаратистів, всі активісти, які все ще борються за свою країну, як всі українські військові, котрі борються за незалежність або вже склали свої голови.

укрінформ

Режисер зазначив, що віддає собі звіт, що Євросоюз хвилюють зовсім інші проблеми, внутрішні, але також вказав, що євроінтеграція - питання виживання для України, країни, яка зараз є "найбільшим єврооптимістом". Сенцов сказав, що не вірить президенту країни-агресора Володимира Путіна і закликає Європу не вірити йому.

Пряма мова: "Кожен раз, коли хтось із вас буде думати про те, щоб простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні. Про сотні хлопців, які все ще знаходяться в тюрмах, яких можуть катувати в цей самий момент, про кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, а в їх будинках можуть відбуватися обшуки, а сім'ї і діти залишаться без батьків. Про тих хлопців, які зараз знаходяться в окопах, ризикують своїми життями за нашу і вашу свободу. Не забувайте про них будь ласка. Слава Україні!".

Що було раніше: Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова в 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Чому це важливо: Звільнений з російського ув'язнення "в'язень сумління" Олег Сенцов неодноразово підкреслював, що буде використовувати будь-яку трибуну, щоб невпинно нагадувати світові про те, що Росія, яка веде гібридну війну проти України, та її маріонетки незаконно утримують ще більше сотні українців.