Сенцов в ЕП: Вздумаете дружить с Путиным, вспомните о 13 тысяч погибших в Украине

Украинскому режиссеру бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова.

Источник: выступление Сенцова в Европейском парламенте во французском Страсбурге

Детали: Сенцов отметил, что воспринимает эту премию не как свой личный приз, а как знак, котрым отмечены все украинские политзаключенные, которые были в российских тюрьмах и находятся все еще там, как все украинские пленные, которые находятся на Донбассе в руках сепаратистов, как все активисты которые все еще борются за свою страну, как все военные, которые борются за независимость Украины или уже сложили свои головы.

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Режиссер отметил, что отдает себе отчет, что Евросоюз волнуют совсем другие проблемы, внутренние, но также указал, что евроинтеграция – вопрос выживания для Украины, страны, которая сейчас является "самым большим еврооптимистом". Сенцов сказал, что не верит президенту страны-агрессора Владимиру Путину и призывает Европу не верить ему также.

Прямая речь: "Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, чтобы протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине. О тех сотнях парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать в этот самый момент, о крымских татарах, которые сейчас могут быть арестованы прямо в этот момент, а в их домах могут происходить обыски, а семьи и дети останутся без отцов. Про тех ребят, которые сейчас находятся в окопах, рискуют своими жизнями за нашу и вашу свободу. Не забывайте про них пожалуйста. Слава Украине!".

Что было ранее: Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Почему это важно: Освобожденный из российского заключения "узник совести" Олег Сенцов неоднократно подчеркивал, что будет использовать любую трибуну, чтобы неустанно напоминать миру о том, что Россия, ведущая гибридную войну против Украины, и ее марионетки незаконно удерживают еще больше сотни украинцев.