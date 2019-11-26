Спецслужби РФ пробували завербувати полковника ЗСУ в запасі – СБУ

На Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки викрила спробу вербування полковника запасу Збройних Сил спецслужбами Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Колишній військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, під час поїздки до рідних, що мешкають на тимчасово анексованій території АР Крим, потрапив у поле зору представників ФСБ РФ.

Встановлено, що під час співбесіди російські спецслужбісти застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів.

Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво з спецслужбою країни-агресора".

Деталі: Ексвійськовослужбовець мав збирати відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону.

Зібрані дані він мав передавати під час наступних візитів до анексованого Криму.

Відзначається, що після повернення додому, чоловік "усвідомив протиправність і негативні наслідки такої співпраці" та звернувся до СБУ, де розповів про вербування.

Суд звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ, враховуючи, що чоловік добровільно повідомив про вербування та не виконав жодного завдання спецслужби РФ.