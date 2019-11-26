Спецслужбы РФ пробовали завербовать полковника ВСУ в запасе – СБУ

На Запорожье контрразведка Службы безопасности разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных Сил спецслужбами России.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Бывший военнослужащий, полковник запаса ВСУ, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ.

Установлено, что во время собеседования российские спецслужбисты применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и выражали угрозы в адрес его родственников.

Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество с спецслужбой страны-агрессора".

Детали: Полковник запаса должен был собирать сведения о обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона.

Собранные данные он должен передавать во время последующих визитов к аннексированный Крым.

Отмечается, что по возвращении домой, мужчина "осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества" и обратился в СБУ, где рассказал о вербовке.

Суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УК, учитывая, что мужчина добровольно сообщил о вербовке и не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ.