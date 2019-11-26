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У ЄС пояснили позицію щодо продажу землі іноземцям

Вівторок, 26 листопада 2019, 14:51

Євросоюз не вимагає від України відкрити ринок землі для зарубіжних інвесторів, адже в самому Євросоюзі немає єдиних правил купівлі землі іноземцями.

Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю "Європейській правді".

"У ЄС немає позиції з цього приводу з тієї причини, що в самому Євросоюзі немає єдиних правил купівлі землі іноземцями. Саме тому і в Угоді про асоціацію немає положення про земельну реформу", - сказав він.

Маасікас додає: "Повірте: всі дипломати, що працюють у вашій країні, знають, наскільки це чутливе питання. Я чудово розумію побоювання ваших фермерів, що іноземні інвестори можуть взяти кредит під набагато менші відсотки".

За його словами, влада України повинна ввести "запобіжники", зокрема схеми підтримки дрібного сільгоспбізнесу, програми кредитування, щоб селяни мали реальну можливість купити землю.

"Звичайно ж, закордонним інвесторам – в тому числі тим, хто вже обробляє землю в Україні, – хотілося б мати таку можливість, але повторюся: ми не сліпі і не глухі, ми розуміємо, які питання це викликає. І з боку ЄС такої вимоги немає, ми цього не регулюємо", - додав посол.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до того дня, коли мова піде і про ваше членство в ЄС".

Європейська правда

Теми: земляЄС
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