Затримки зарплат вчителям і лікарям: уряд каже, що знайшов рішення

Кабінет міністрів розробив план, як вирішити проблему невчасної виплати зарплат педагогам і медичним працівникам.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Згідно з повідомленням, уряд вважає, що системні затримки з виплатою зарплат вчителям і лікарям в Україні відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

Пряма мова прем'єра Олексія Гончарука: "Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям".

Більше деталей: Також зазначається, що Міністерство освіти й науки активно працює над недопущенням заборгованості у майбутньому.

Зокрема, 2020 року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Тобто раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної, а насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років.

Дослівно: "Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною;

- створюється ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам;

- готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції".

Ще деталі: Крім того, в уряді кажуть, що передбачили у держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки. Наприклад, уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%.

Міністерство охорони здоров’я, у свою чергу, змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, в уряді обіцяють, що з 2020 року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.

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